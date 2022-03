Paralympische Spelen officieel geopend door Chinese president Xi

De Paralympische Winterspelen in Beijing zijn officieel geopend. De eer om dat te doen was aan de Chinese president Xi Jinping, die verder geen toespraak gaf. Onder anderen voorzitter Andrew Parsons van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) deed dat wel. Hij riep op tot vrede in verband met de oorlog in Oekraïne. Namens TeamNL droegen parasnowboarders Lisa Bunschoten en Chris Vos de vlag het Vogelnest-stadion in.

Namens Nederland komt ook Renske van Beek uit in het snowboarden. Dat geldt voor Barbara van Bergen, Jeroen Kampschreur, Niels de Langen, Floris Meijer en Jeffrey Stuut in het paralympisch skiën. Zaterdag komen de eerste Nederlanders in actie op de afdaling in het skiën.

De Russische en Belarussische sporters zijn er niet bij in China. Zij werden donderdag, een dag voor de opening, uitgesloten van deelname vanwege de rol van hun landen bij de oorlog in Oekraïne. Dat land doet ondanks de oorlog met twintig sporters mee. In totaal doen er equipes mee uit 46 landen. Gastland China heeft de grootste afvaardiging met 96 sporters. Daarna volgen de Verenigde Staten met 65 sporters.