Schaatsster Kok alsnog opgesteld in teamsprint op WK

Schaatsster Femke Kok is alsnog geselecteerd voor de wereldtitelstrijd op de teamsprint die zaterdag wordt verreden in het Noorse Hamar. De sprintster die vrijdag als tweede eindigde op de WK sprint achter landgenote Jutta Leerdam, had een dag eerder te horen gekregen van bondscoach Jan Coopmans dat ze niet tot het trio behoorde dat zaterdag in actie zou komen.

De bondscoach bedacht zich echter, ook ingegeven door de goede prestatie van Kok op de eerste dag van de WK sprint. “We zien dat Femke echt wel goed is. En ze wil heel graag, dat is heel duidelijk”, zei hij bij de NOS.

Kok had donderdag nog laten weten dat ze onaangenaam verrast was toen ze was gepasseerd door de bondscoach. “Daar schrok ik wel van”, zei de 21-jarige Friezin toen. “Ik wilde heel graag de titel verdedigen die ik twee jaar geleden met Jutta Leerdam en Letitia de Jong had veroverd in een wereldrecord.”

Kok zal zaterdag met Leerdam en Dione Voskamp in actie komen op de teamsprint. Isabelle van Elst raakt daardoor haar plek kwijt. Kok liet bij de NOS weten te zullen starten, maar dat ook weer vervelend te vinden ten opzichte van de andere schaatssters. “De manier waarop dit is gegaan, bevalt me niet.”