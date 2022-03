Schaatsster Kok grijpt leiding op WK sprint

Femke Kok heeft na de tweede 500 meter op de WK sprint in het Noorse Hamar de leiding overgenomen van haar landgenote Jutta Leerdam. Kok won de 500 meter in 37,93 en maakte daarmee de 0,07 seconde achterstand die ze had op haar concurrente goed. Leerdam werd met 38,11 vierde.

De Poolse Andzelika Wojcik werd met 38,00 tweede, voor Vanessa Herzog uit Oostenrijk. Die werd derde in 38,05. Michelle de Jong eindigde als vijfde in 38,20.

Kok moest zich herpakken nadat ze al ver was doorgeschaatst na een valse start. De 21-jarige Friezin startte vervolgens goed, maar was met 37,93 wel langzamer dan een dag eerder. Ze baalde zichtbaar.

Leerdam moest in de laatste rit Herzog voorlaten. De Oostenrijkse startte sneller en ook in het rondje kon de 1000 meterspecialiste dat niet meer goedmaken. Met 38,11 zette Leerdam exact dezelfde tijd neer als een dag eerder.

Voor de afsluitende 1000 meter heeft Kok een voorsprong van 0,22 op Leerdam, die op de Spelen van Beijing zilver pakte op de kilometer. De 23-jarige Zuid-Hollandse was donderdag 0,80 seconde sneller dan Kok op de 1000 meter.

Titelverdedigster Miho Takagi ontbreekt op het sprinttoernooi. De Japanse olympisch kampioene op de 1000 meter gaf er de voorkeur aan het WK allround te rijden, dat zaterdag van start gaat. De Russische schaatssters mogen net als die uit Belarus niet deelnemen van de Internationale Schaats Unie (ISU), vanwege de inval in Oekraïne.