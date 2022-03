Schaatsster Leerdam voor het eerst wereldkampioene sprint

Schaatsster Jutta Leerdam is voor het eerst in haar carrière wereldkampioene sprint geworden. De 23-jarige Zuid-Hollandse won in het Vikingskipet in het Noorse Hamar de afsluitende 1000 meter in 1.14,96 en bleef daarmee landgenote Femke Kok (1.15,33) nipt voor. De Oostenrijkse Vanessa Herzog (1.16,07) werd derde.

Leerdam is de derde Nederlandse schaatsster die de wereldtitel sprint verovert. Marianne Timmer was in 2004 de eerste. De onlangs gestopte Jorien ter Mors greep de wereldtitel vier jaar geleden. Leerdam is al de Europees kampioene sprint en de Europees kampioene op de 1000 meter.

Op de Olympische Spelen in Beijing moest Leerdam genoegen nemen met zilver op de 1000 meter. De Japanse Miho Takagi was sneller. Takagi was ook de regerend wereldkampioene sprint, maar de Japanse gaf er de voorkeur aan het WK allround te rijden, dat zaterdag van start gaat.

Leerdam moest op de 1000 meter 0,22 seconden goedmaken op Kok. Ze opende in de voorlaatste rit met 17,91 en hield na een ronde van 27,2 het tempo goed vol. Met 1.14,96 was ze iets langzamer dan een dag eerder (1.14,88). Vervolgens moest ze afwachten wat haar tijd waard was, toen Kok in de afsluitende rit moest rijden.

Kok ging sneller van start dan Leerdam en met een eerste ronde van 27,0 pakte ze zelfs nog meer tijd op haar concurrente. In de slotronde moest de Friezin, ondanks een goede kruising met Herzog, toch net te veel tijd toegeven op Leerdam en restte voor haar de tweede plaats.

Michelle de Jong werd met 1.17,06 vijfde op de 1000 meter. In het klassement eindigde ze als zesde.