Streep door Winterspelen verstandelijk gehandicapten in Rusland

De Olympische Spelen voor verstandelijk gehandicapten, de zogeheten Special Olympics, gaan volgend jaar niet door in de Russische stad Kazan. Dat heeft de overkoepelende organisatie Special Olympics International besloten. Special Olympics Nederland ondersteunt het besluit.

De Winterspelen waren gepland van 21 tot en met 27 januari in Kazan. Ruim 2.000 sporters met een verstandelijke beperking uit 107 landen zouden tegen elkaar strijden. Nederland zou met 29 sporters (langlaufen, shorttrack, skiën en snowboarden) afreizen naar Rusland.

“Het is hartverscheurend wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt en onze gedachten gaan uit naar alle inwoners en in het bijzonder naar de Special Olympics-sporters in het land. Door het brute geweld van Rusland dat nu in Oekraïne plaatsvindt, waarbij mensenrechten worden geschonden, is er geen sprake meer van inclusie, gelijke kansen of plezier. Voor niemand”, aldus Ragna Schapendonk, directeur Special Olympics Nederland. “Het is dan ook een onvermijdelijk, terecht en tegelijkertijd een zeer treurig besluit voor iedereen. Er zijn alleen maar verliezers.”