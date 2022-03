Tennisbond ITF schorst Amerikaanse Lepchenko wegens doping

Varvara Lepchenko is door de internationale tennisfederatie ITF voor vier jaar geschorst wegens doping. De 35-jarige Amerikaanse, die is geboren in Oezbekistan, testte afgelopen zomer positief op een verboden middel tijdens een WTA-toernooi in Boedapest.

De schorsing van Lepchenko, die in 2012 nog negentiende stond op de wereldranglijst en nu de nummer 128 is, gaat met terugwerkende kracht in. Lepchenko zou pas weer mogen spelen in augustus 2025, wanneer ze 39 jaar is.

De tennisster gaat vermoedelijk tegen de straf in beroep, liet haar advocaat weten.