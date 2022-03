Tennisster Barty doet niet mee aan Indian Wells en Miami

De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft laten weten niet mee te doen aan de grote toernooien Indian Wells en Miami. Donderdag zei ze dat ze zich niet goed heeft kunnen voorbereiden in de nasleep van haar winst op de Australian Open.

“Helaas is mijn lichaam niet voldoende hersteld na de Australian Open”, meldt Barty volgens de organisatoren van Indian Wells, dat over enkele dagen begint in de Verenigde Staten. Het toernooi in Miami is later deze maand.

Begin dit jaar werd Barty de eerste Australische winnares van de Australian Open sinds 1978.