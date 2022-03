Van de Zandschulp zet Nederland op voorsprong in Daviscup

Botic van de Zandschulp heeft de Nederlandse tennissers met de nodige moeite op voorsprong gezet in de Daviscup-ontmoeting met Canada. De Nederlandse kopman was in de eerste wedstrijd in Den Haag met 7-5 7-6 (9) te sterk voor Alexis Galarneau, de mondiale nummer 332.

In de spannende tiebreak van de tweede set benutte Van de Zandschulp pas zijn vierde wedstrijdpunt na een fout van Galarneau, die een backhand in het net sloeg. De twee sets duurden liefst 2 uur en 17 minuten. In de tweede set werkte hij bij een 6-5-achterstand drie setpunten weg.

Van de Zandschulp begon moeizaam op de indoor gravelbaan in Den Haag. Hij serveerde matig en had moeite om winners te produceren tegen de onbekende Galarneau, die onbevangen speelde en weinig onnodige fouten produceerde. Hij nam zelfs een 3-1-voorsprong.

De Nederlander kwam met de steun van het publiek terug, al was zijn spel niet overtuigend. Hij begon zich in de tweede set te ergeren en sloeg ook een bal de tribunes in. Van de Zandschulp gaf twee keer een break voorsprong uit handen en moest zelfs even vrezen voor een derde set. Op de belangrijke momenten serveerde hij echter sterk. Galarneau dacht een van zijn drie setpunten benut te hebben, maar zijn passing was nét uit.

Voor de 26-jarige Van de Zandschulp is het pas zijn tweede zege ooit in de Daviscup. De nummer 48 van de wereld won vorig jaar ook een enkelspelwedstrijd tegen Uruguay.

In de tweede partij van de dag neemt Tallon Griekspoor het op tegen Steven Diez, op basis van de wereldranglijst de nummer 7 van Canada. De Canadezen, die begin dit jaar nog de ATP Cup wisten te winnen, zijn niet met de sterkste selectie naar Nederland afgereisd. Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov, respectievelijk de nummer 9 en 13 van de wereld, zijn niet van de partij.

De inzet van het treffen in Sportcampus Zuiderpark is een plek op de Daviscup Finals, het eindtoernooi van het landentoernooi dat een aantal jaar geleden van opzet is veranderd.