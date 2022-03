Voor zitskiër Kampschreur kunnen Spelen niet spannend genoeg zijn

Zitskiër Jeroen Kampschreur doet op de Paralympische Winterspelen in Beijing mee op vijf onderdelen, maar hij is tevreden als hij bij één van die vijf de beste is. Toch wordt van de Leiderdorper meer verwacht, zegt de paralympisch en wereldkampioen. “Ik denk wel dat er een bepaalde druk ligt dat ik medailles haal en goed ga presteren. Maar daar ga ik goed op. Ik krijg er juist een extra boost van als ik zenuwachtig ben.”

De 22-jarige Kampschreur begint zaterdag met de afdaling, gevolgd door de super-G, supercombinatie, reuzenslalom en slalom. De ‘snelle’ onderdelen zijn als eerste, de technische onderdelen komen daarna. “Hoe technischer het wordt, hoe groter mijn favorietenrol. Op de snellere onderdelen ben ik subfavoriet.”

Zijn grote concurrent is de Noor Jesper Pedersen, die volgens de Nederlander de grootste kanshebber is. “Ik ben denk ik een van de weinigen die Jesper kan verslaan. De omstandigheden zullen bepalen wie de favoriet is. Bij ons is het ook een beetje zo dat wie het beste uit bed komt, kan winnen.” En de piste is belangrijk. Bij het uitproberen van die in China kwamen Kampschreur en Pedersen tot ongeveer dezelfde tijd. “Zoals altijd”, aldus de Nederlander.

Maar Kampschreur is in goede vorm, merkte hij onlangs op de WK. “En ik heb podiumplaatsen gepakt op World Cup-niveau en qua tussentijden ben ik over het algemeen standaard top 3. Ik ben op goed niveau.”

Zijn eerste gouden plak op de Spelen haalde Kampschreur vier jaar geleden in Pyeongchang op de supercombinatie. “Ik kom hierheen om opnieuw paralympisch kampioen te worden. Daar heb ik vijf kansen voor. Als het één keer lukt ben ik tevreden, maar ik weet dat er meer in zit. Elke titel die ik pak, is er één extra.”

Tussen het vele trainen en spelen van bordspelletjes en Mario Kart door, zegt de paraskiër ook de oorlog in Oekraïne te volgen. “Dat vind ik erg om te zien, maar het is niet iets waar ik me op dit moment heel erg mee bezighoud. Ik wil mezelf er niet mentaal door uitputten.”