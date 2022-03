West Ham geeft Oekraïner Jarmolenko langer vrijaf

Andri Jarmolenko doet zaterdag niet mee in de uitwedstrijd van zijn club West Ham United tegen Liverpool. De aanvaller uit Oekraïne krijgt langer vrijaf zodat hij zich, vanwege de oorlog in zijn land, kan focussen op zijn familie. “We willen hem de ruimte geven om alles te doen wat hij kan voor zijn familie en voor zijn land. Hij leeft mee met de huidige situatie in het land”, zei trainer David Moyes vrijdag.

Jarmolenko meldde zich deze week wel weer op de club. “Door soms naar de training te komen voelt hij zich wat beter. We proberen hem een beetje rust te geven”, aldus Moyes, die zei zelf ook aangeslagen te zijn door alle gebeurtenissen in Oekraïne. “Ik denk dat we allemaal het gevoel hebben dat we niets kunnen doen.”