Belgische Kopecky klopt Van Vleuten in Strade Bianche

Wielrenster Lotte Kopecky heeft de grote Italiaanse voorjaarskoers Strade Bianche op haar naam geschreven. De Belgische kampioene was de enige die Annemiek van Vleuten kon volgen in de laatste steile kilometer naar de finish in Siena en wist de Nederlandse kort voor de meet in te halen.

Van Vleuten, die afgelopen zaterdag nog de Omloop Het Nieuwsblad won, reed een zeer sterke wedstrijd in Toscane, waarin gravelstroken en grindwegen de koers hard maken. Ze probeerde er in de laatste 25 kilometer een paar keer alleen vandoor te gaan, maar ze kwam steeds niet los. Ze kreeg met name Kopecky maar niet uit haar wiel. Ook niet in de slotklim, met stukken van 20 procent stijgingspercentage.

De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman arriveerde als derde op 10 seconden. Marianne Vos, die lang mee kon vooraan, eindigde als zevende op 29 tellen. Shirin van Anrooij werd negende op 34 seconden en Demi Vollering twaalfde op 50 seconden.

Van Vleuten startte als tweevoudig winnares van de Strade Bianche als grote favoriete. De 39-jarige olympisch kampioene tijdrijden sleurde vaak aan kop op de grindstroken en zocht naar haar momenten om alleen weg te springen, maar het lukte haar niet weg te komen. Van Vleuten en Kopecky waren wel even samen weg, maar voor het ingaan van de laatste kilometer sloten de andere rensters uit de kopgroep weer aan.

Het laatste steile stuk door de straten van Siena was nog niet begonnen, of Van Vleuten versnelde alweer. Geen van de rensters kon haar tempo omhoog bijhouden, behalve Kopecky. De 26-jarige renster van SD Worx wachtte af tot de laatste meters en sprintte toen Van Vleuten voorbij.