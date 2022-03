Bendsneyder start als 17e in Moto2, kort na sleutelbeenbreuk

Motorracer Bo Bendsneyder start zondag in de Grote Prijs van Qatar vanaf de 17e plaats in de klasse Moto2. De race op het circuit van Losail is de eerste van het nieuwe seizoen in het WK wegrace.

Bendsneyder kan tevreden zijn met zijn resultaat in de kwalificatie, want de Rotterdammer brak twee weken geleden tijdens een training nog zijn sleutelbeen en onderging nog maar vrij recent een operatie. Desondanks kon hij aardig mee op zijn Kalex-motor van het team Pertamina Mandalika. Hij klokte 1.59,971 en was 0,889 seconde langzamer dan de Italiaan Celestino Vietti, die poleposition veroverde.

De 16-jarige Zonta van den Goorbergh debuteerde met de 29e tijd in kwalificatie van de Moto2. De coureur van het Nederlandse team RW Racing GP start zondag ook vanaf die positie in zijn allereerste grand prix.