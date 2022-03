Formule 1-team Haas breekt met Russische coureur Mazepin

Het Formule 1-team Haas heeft per direct het contract beëindigd met de Russische coureur Nikita Mazepin. Ook de banden met de Russische hoofdsponsor Uralkali zijn met onmiddellijke ingang verbroken. Dat meldt het Amerikaanse raceteam. Reden is de aanval van Rusland op Oekraïne.

Mazepin zou dit jaar aan zijn tweede seizoen beginnen in de Formule 1. “Net zoals de rest van de Formule 1-gemeenschap is het team geschokt en bedroefd door de Russische inval in Oekraïne. Haas wenst een spoedig en vredevol einde van het conflict”, luidt de verklaring verder.

De positie van de 23-jarige Mazepin kwam in het geding vanaf de eerste berichten over de Russische inval. Haas besloot nog tijdens de testraces in Barcelona de uitingen van Uralkali op de auto’s te verwijderen. Zijn vader Dmitri Mazepin is de eigenaar van het Russische kunstmestbedrijf, dat een belangrijke geldschieter is van Haas.

De renstal nam de afgelopen dagen de tijd om na te denken over wat te doen met Russische sponsor en coureur. Van de internationale autosportfederatie FIA mocht Mazepin wel blijven racen, maar alleen onder neutrale vlag én als hij een document zou ondertekenen waarin hij de agressie van zijn land veroordeelt en zich solidair verklaart met de Oekraïense bevolking.

Mazepin was de enige Russische rijder in de belangrijkste raceklasse voor autocoureurs. Hij deed vorig jaar zijn intrede mede dankzij de investeringen van zijn vader in het team. Tot grootse prestaties kwam Mazepin vorig jaar niet; meestal eindigde hij in de achterhoede. Het is nog niet bekend wie hem gaat vervangen bij Haas en daarmee teamgenoot wordt van de Duitser Mick Schumacher. De naam van de Braziliaanse Amerikaan Pietro Fittipaldi is genoemd.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 20 maart met de Grote Prijs van Bahrein. De week ervoor zijn er nog testraces op het circuit van Sakhir in het oliestaatje.