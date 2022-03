Geen Nederlandse medailles voor paralympische skiërs op afdaling

De vijf skiërs die voor Nederland uitkwamen op de eerste wedstrijddag van de Paralympische Spelen, hebben geen medaille behaald. Jeroen Kampschreur kwam het dichtst in de buurt met de vijfde plaats. De zitskiër uit Leiderdorp gaf op de afdaling 2,35 seconden toe op de Nieuw-Zeelandse winnaar Corey Peters.

Niels de Langen eindigde na Kampschreur als zesde op 3,56. Floris Meijer ging onderuit haalde de finish niet. Barbara van Bergen wist bij de zitskiesters op de afdaling evenmin de finish te halen. Bij de WK in januari in het Noorse Lillehammer had ze nog zilver veroverd. Jeffrey Stuut eindigde bij de mannen staand als 17e. Hij was bijna 6 seconden langzamer dan de Fransman Arthur Bauchet, die het goud pakte.

Kampschreur gold vooraf als medaillekandidaat. Hij is de regerend wereldkampioen op de super-G en veroverde vier jaar geleden op de Paralympics van Pyeongchang goud op de supercombinatie. In de trainingen zette de Leiderdorper de beste tijden neer. “Het ging goed, op één bocht na. Daar verloor ik heel wat tijd”, zei Kampschreur bij de NOS. “Op de wedstrijddag neem je altijd wat meer risico, maar ik ben tevreden. Het gevoel is goed en het toernooi is nog lang niet voorbij. Morgen is de super-G en daarop ben ik de wereldkampioen.”