Gevluchte tennisster Jastremska uit Oekraïne naar finale in Lyon

Dajana Jastremska tennist zondag de finale van het toernooi van Lyon. De speelster uit Oekraïne was in de halve eindstrijd in drie sets te sterk voor de Roemeense Sorana Cirstea met 7-6 (5) 4-6 6-4. Ze stuit in de eindstrijd op de Chinese Zhang Shuai, die de Franse Caroline Garcia versloeg (6-27-5).

Jastremska kwam met een vlag van Oekraïne over haar schouders de baan op. Ze vluchtte vorige week na de Russische invasie samen met haar zus vanuit Odessa naar Roemenië en uiteindelijk Lyon. “Na twee nachten door te hebben gebracht in een ondergrondse parkeergarage hebben mijn ouders het besluit genomen mij en mijn zusje te laten vertrekken uit Oekraïne”, vertelde Jastremska.

De Oekraïense won tot dusver drie WTA-titels en werd eind 2020 tijdelijk geschorst na een positieve dopingtest. Die straf werd in juni 2021 opgeheven, nadat een onafhankelijk tribunaal Jastremska weer speelgerechtigd verklaarde.