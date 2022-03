Handbalsters verzekeren zich na zege op Duitsland van ticket EK

De Nederlandse handbalvrouwen hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap van later dit jaar. In het Topsportcentrum van Rotterdam won het team van bondscoach Per Johansson met 30-29 van Duitsland.

Na een achterstand van 17-15 bij rust en 27-23 in de tweede helft, leek Oranje het ticket zaterdag nog niet veilig te stellen. In de slotfase maakte Nederland echter alsnog het verschil. Lois Abbingh nam in de slotfase twee belangrijke doelpunten voor haar rekening, waaronder het winnende.

Angela Malestein was met zes treffers topscorer bij de ploeg van Johansson, gevolgd door Zoë Sprengers met vijf doelpunten en Abbingh en Danick Snelder met ieder vier.

De handbalsters hadden donderdag ook al gewonnen van Duitsland. Eerder was Nederland te sterk voor Griekenland en Belarus. Belarus is vanwege de oorlog in Oekraïne uitgesloten van verdere deelname. De beste twee landen van de poule mogen naar het EK, dat van 4 tot en met 20 november in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro is. Duitsland heeft de beste kans op dat tweede startbewijs. Nederland sluit de kwalificatiereeks zondag 24 april af met een ontmoeting met Griekenland.

Bij het vorige EK, in 2020 in Denemarken, kwam Nederland niet verder dan de zesde plaats.