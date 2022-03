Johnson haalt met late 3-punter zege binnen voor Suns in NBA

De basketballers van Phoenix Suns hebben een zwaarbevochten zege geboekt op New York Knicks in de NBA. De overwinning was te danken aan Cameron Johnson, die in de slotseconde van de wedstrijd een 3-punter maakte en daarmee de eindstand op 115-114 voor de Suns zette. Met de nipte winst verstevigde de ploeg uit Phoenix zijn koppositie in de westelijke divisie.

De Suns werkten in het vierde kwart van de wedstrijd een achterstand van 14 punten weg. Met nog 7 seconden op de klok miste Alec Burks van de Knicks een vrije worp en kreeg Johnson uit de rebound de bal in handen. Hij aarzelde niet en mikte van afstand raak. Johnson was ook de topschutter in het duel met 38 punten.

Titelverdediger Milwaukee Bucks versloeg Chicago Bulls met 118-112. De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo nam de Bucks bij de hand met 34 punten en 16 rebounds. Jrue Holiday kwam tot 26 punten en 8 rebounds voor de ploeg uit Milwaukee, die de derde plaats bezet in de oostelijke divisie.