Judobond weert Russen en Belarussen van wedstrijden in Nederland

De Nederlandse judobond (JBN) sluit alle judoka’s en officials uit Rusland en Belarus uit voor evenementen die het in Nederland houdt. JBN stuurt vanwege veiligheidsredenen per direct ook geen judoka’s en officials naar Rusland of Belarus voor toernooien en trainingsstages. De Nederlandse judobond blijft de veiligheidssituatie in omliggende landen scherp in de gaten houden.

JBN gaat niet mee met de beslissing van de internationale federaties IJF en EJU om judoka’s uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag aan toernooien te laten deelnemen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en Nederlandse sportkoepel NOC*NSF weren sporters uit Rusland en Belarus wel van sportevenementen, ook onder neutrale vlag. JBN laat de Nederlandse judoka’s vrij of ze tegen een tegenstander uit Rusland of Belarus willen vechten.

“Het uitsluiten van atleten vanwege acties die hun regeringen ondernemen is iets dat we nooit hebben gewild”, laat JBN weten. “Er zijn individuele judoka’s uit Rusland en Belarus die evenmin het beleid van hun overheid goedkeuren en op hun eigen manier slachtoffer zijn. Wat deze situatie anders maakt, is dat nu wereldwijd regeringen, bedrijven en andere organisaties op alle gebieden sancties en maatregelen hebben opgelegd aan Rusland en Belarus. De sport kan niet achterblijven en moet zich aansluiten bij deze pogingen om deze oorlog te beëindigen en vrede te herstellen.”

De internationale judo federaties IJF en EJU hebben afgelopen week de Russische president Vladimir Poetin als erelid geschorst en evenementen in Rusland geschrapt. Ook de Russische voorzitter van de EJU is teruggetreden.