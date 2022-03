Kristallen kogel super-G voor skiester Brignone, herstel Shiffrin

De Italiaanse skiester Federica Brignone heeft zich verzekerd van de eindzege in het wereldbekerklassement van de super-G. Ze won de bijbehorende kristallen kogel na de race in het Zwitserse Lenzerheide. Brignone eindigde als negende, maar doordat haar landgenote en grote concurrente Elena Curtoni ten val kwam, is Brignone niet meer te achterhalen in punten.

De Franse skiester Romane Miradoli gleed als snelste naar beneden en won voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin eindigde op 0,38 seconde als tweede en verstevigde haar leidende positie in de algemene wereldbekerstand. Ze liep uit op de Slowaakse Petra Vlhova, die in Lenzerheide 18e werd.

Voor Shiffrin was er sprake van enig eerherstel in haar eerste wedstrijd na de voor haar volledig mislukte Winterspelen in Beijing. De Amerikaanse topfavoriete, meervoudig wereldkampioene en winnares van 73 wereldbekerwedstrijden, kon haar reputatie niet waarmaken en wist geen enkele medaille te winnen.