Mazepin ‘zwaar teleurgesteld’ over ‘eenzijdig besluit’ Haas

De Russische Formule 1-coureur Nikita Mazepin is het niet eens met het besluit van Haas F1 om zijn contract per direct te beëindigen. Het was een eenzijdig besluit waarin zijn bereidheid om alle voorwaarden te aanvaarden volledig is genegeerd. Dat schrijft de 23-jarige coureur op Instagram.

“Ik begrijp de moeilijkheden, maar er is geen enkele procedure gevolgd en ik ben om die reden zwaar teleurgesteld. Ik heb niettemin mijn tijd in de Formule 1 gekoesterd en hoop oprecht dat we allemaal weer samen kunnen zijn in betere tijden.”

Het Amerikaanse team Haas zette zaterdag een streep door het contract van Mazepin en de hoofdsponsor, het Russische kunstmestbedrijf Uralkali. De vader van Mazepin is eigenaar van dat bedrijf en heeft nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin.

Neutrale vlag

Mazepin laat in zijn boodschap weten dat hij bereid was het document te ondertekenen waarin hij de agressie van zijn land veroordeelt en zich solidair verklaart met de Oekraïense bevolking. Die voorwaarde stelde de internationale autosportfederatie FIA aan de toestemming voor Russische en Belarussische coureurs om onder neutrale vlag te mogen racen.