Nederlandse tennissers plaatsen zich voor Daviscup Finals

De Nederlandse tennissers hebben zich verzekerd van deelname aan de Daviscup Finals. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop zetten Oranje in de ontmoeting met Canada na een zege in het dubbelspel op een 3-0-voorsprong, waardoor het duel in Den Haag beslist is.

Koolhof (32) en Middelkoop (38) waren op de indoorgravelbaan in Sportcampus Zuiderpark met 7-5 6-3 te sterk voor Peter Polansky en Brayden Schnur. Vrijdag hadden Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hun duels in het enkelspel al gewonnen.

De ploeg van captain Paul Haarhuis kan zich nu gaan opmaken voor het eindtoernooi van het landenevenement. De groepsfase van dat toernooi, waaraan zestien landen deelnemen, wordt van 14 tot en met 18 september over vier steden verspreid gespeeld.

Nederland deed één keer eerder mee aan de Daviscup Finals. In 2019 verloor Oranje in Madrid van Groot-Brittannië en Kazachstan.