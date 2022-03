Roest baalt van tijdverlies op Van der Poel bij 5000 meter op WK

Patrick Roest was niet tevreden na zijn 5000 meter op de WK allround in het Noorse Hamar. Met 6.15,99 werd de titelverdediger tweede achter zijn belangrijkste concurrent Nils van der Poel uit Zweden. Die won in 6.12,45 en pakte daarmee tijd terug op de Nederlander. “Ik weet dat ik beter moet rijden om het Nils echt moeilijk te maken voor zondag”, zei Roest bij de NOS. “Nu staat hij er best dicht op en heb ik het vooral mezelf moeilijk gemaakt.”

Roest baalde vooral van zijn eigen rit. “Het was geen goede rit en ook geen goede tijd. Ik wilde een goede 5 kilometer rijden en dit viel echt tegen. Tot 3000 meter ging het goed, maar ik voelde al dat ik het tempo niet vast kon houden.”

Voor de 1500 meter van zondag heeft Roest een marge van 1,61 op Van der Poel. De 26-jarige schaatser hoopt die nog iets uit te breiden met het oog op de afsluitende 10 kilometer. Helemaal gerust is de drievoudig wereldkampioen er echter niet op, ook omdat Van der Poel eerder zaterdag verraste met een sterke 500 meter. “Hij heeft meer snelheid dan vorig jaar en kan zo ook een goede 1500 meter rijden.”