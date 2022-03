Schaatser Roest begint WK allround met vierde tijd op 500 meter

Schaatser Patrick Roest is de WK allround in het Noorse Hamar begonnen met de vierde tijd op de 500 meter. De 26-jarige titelverdediger kwam tot 36,44 seconden. Daarmee pakte hij een redelijke marge op de Zweed Nils van der Poel, die verraste met een persoonlijk record van 37,33.

De 500 meter werd gewonnen door Dmitry Morozov uit Kazachstan. Die was met 36,12 sneller dan de Japanner Riku Tsuchiya (36,40) en de Noor Peder Kongshaug (36,40).

Marcel Bosker, die in de afgelopen week nog besmet was met het coronavirus, werd met 37,21 dertiende. Chris Huizinga, die zaterdagochtend te horen kreeg dat hij de positief geteste Beau Snellink verving, reed 37,68. Daarmee eindigde hij als vijftiende.

Roest had gehoopt dat hij meer afstand had kunnen pakken op met name Van der Poel. “Het is niet genoeg om een zekere voorsprong te hebben. Dat valt tegen. Ik zal nu echt aan de bak moeten, want op de 10 kilometer kan hij heel veel tijd pakken”, keek de regerend wereldkampioen bij de NOS vooruit op de rest van het toernooi. “Ik denk dat deze 500 meter hem hoop geeft. Die had ik hem liever niet gegeven.”