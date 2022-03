Schaatser Roest leidt WK allround na eerste dag

Patrick Roest gaat na de eerste dag van de WK allround in Noorwegen aan de leiding. De 26-jarige schaatser uit Lekkerkerk werd op de 5000 meter in het Vikingskipet in Hamar tweede, achter olympisch kampioen en wereldrecordhouder Nils van der Poel uit Zweden. Hij leverde met 6.15,99 wel 3,5 seconden van zijn voorsprong in ten opzichte van de Zweed (6.12,45).

Marcel Bosker zette met 6.24,07 de zevende tijd neer. Chris Huizinga, de vervanger van Beau Snellink, die zaterdag positief testte op corona, kwam tot 6.28,86. Dat was goed voor de vijftiende tijd. De Italiaan Davide Ghiotto werd met 6.19,84 derde.

Roest nam in zijn rit tegen land- en ploeggenoot Marcel Bosker meteen afstand. Hij kon zijn rit net als op de Spelen in Beijing lang vlak houden met rondjes in de 29 seconden. In de laatste ronden liepen de rondetijden echter op en bleef hij met 6.15,99 boven zijn beste tijd in Hamar. Van der Poel hield zijn rondetijden vervolgens wel allemaal in de 29 seconden en pakte in de laatste ronden veel van zijn achterstand op de Nederlander terug.

In het klassement heeft Roest voor de 1500 meter van zondag 1,61 seconden voorsprong op Van der Poel, die tweede staat. De Noor Peder Kongshaug staat derde met een achterstand van 2,51 op Roest.

Bosker staat op de achtste plaats na twee afstanden. Zijn verschil met Roest is 4,74 seconden. Huizinga staat na twee vijftiende plaatsen ook vijftiende in het klassement.