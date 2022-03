Schaatsster Schouten maakt meer kans op WK-titel dan ze dacht

Schaatsster Irene Schouten had vooraf gedacht dat de wereldtitel allround wel heel moeilijk zou worden met Miho Takagi als tegenstander. Maar halverwege het toernooi is de achterstand van de de 29-jarige Noord-Hollandse op de Japanse minder dan een halve seconde voor de 1500 meter van zondag. “Ik moet morgen echt aan de bak”, keek de drievoudig olympisch kampioen vooruit bij de NOS.

Schouten had gehoopt niet meer dan 2 seconden te verliezen op Takagi op de 500 meter. De Japanse won immers nog zilver op die afstand op de Olympische Spelen. Met een persoonlijk record van 39,24 tegen 38,31 van Takagi was het verschil echter maar 0,93 seconde. “Ik dacht als Takagi 37 laag kan rijden op de 500 meter, zou het heel moeilijk worden. Nu was het verschil maar 0,9. Daar was ik blij mee, maar ik dacht ook: shit, nu kan ik voor de titel gaan.”

Schouten was superblij met haar baanrecord van 3.58,00 op de 3000 meter, maar had liever nog iets harder gewild. Ze verwacht dat Takagi en Antoinette de Jong zondag tijd op haar zullen winnen op de 1500 meter. “Dan hoop ik dat ik tijd kan terugpakken op de 5 kilometer.”