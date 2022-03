Schaatsster Takagi begint WK allround met winst op 500 meter

Schaatsster Miho Takagi heeft met de winst op de 500 meter tijdens de WK allround in het Noorse Hamar een voorsprong genomen op de Nederlandse schaatssters. De Japanse, goed voor zilver op de 500 meter op de Spelen van Beijing, finishte in 38,31. Daarmee was ze ruim sneller dan Antoinette de Jong en Irene Schouten.

De Jong, de regerend Europees kampioene allround, kwam tot een tijd van 38,81. Daarmee was ze de beste Nederlandse op plaats vijf. Schouten, drievoudig olympisch kampioene, finishte in een persoonlijk record van 39,24. Daarmee werd ze zevende en hield met het oog op haar sterke lange afstanden de schade beperkt.

De Jong moet op de 3000 meter 3 seconden goedmaken op Takagi. Schouten moet op de Japanse 5,58 seconden winnen om haar te passeren in het klassement. Debutante Merel Conijn zette een tijd van 39,68 neer. Daarmee werd ze elfde.

Achter Takagi werd haar landgenote Ayano Sato tweede in 38,49. Nadezhda Morozova werd derde in 38,59.