Schaatssters opnieuw wereldkampioen op teamsprint

De Nederlandse schaatssters hebben op de teamsprint hun wereldtitel geprolongeerd. Dione Voskamp, Jutta Leerdam en Femke Kok kwamen in het Vikingskipet in Hamar tot een tijd van 1.27,42. Daarmee waren ze sneller dan de schaatssters uit Polen (1.29,09). De Noorse schaatssters werden derde en laatste.

Het is de derde keer dat er wordt gestreden om de wereldtitel op de teamsprint. Leerdam, die een dag eerder wereldkampioene sprint werd, maakte deel uit van alle drie de gouden ploegen. Kok zat ook in de ploeg die in 2020 wereldkampioen werd op de teamsprint.

De nummer twee van het WK van 2020, Rusland, ontbrak in Noorwegen. Schaatsers uit Rusland en Belarus mogen vanwege de Russische inval in Oekraïne niet van start gaan.

De schaatsers konden geen derde titel op de teamsprint veroveren. Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Thomas Krol kwamen tot een tijd van 1.20,81. Daarmee werden ze derde. De titel ging naar Noorwegen, dat met Björn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke en Havard Lorentzen in 1.20,01 in de derde rit Polen voorbleef. De Poolse schaatsers waren met 1.20,80 net iets sneller dan Nederland.

De Nederlandse ploeg had pas op het laatste moment een startbewijs gekregen voor de teamsprint bij de mannen. De Nederlandse sprinters hadden zich bij de wereldbekerwedstrijden niet geplaatst voor dit onderdeel, maar konden door een afmelding van een ander land alsnog meedoen aan het toernooi.