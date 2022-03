Tennisser Haase brengt eindstand op 4-0, record Haarhuis sneuvelt

Tennisser Robin Haase heeft de eindstand van het duel in de Daviscup tussen Nederland en Canada op 4-0 gebracht. De 34-jarige Haase was Steven Diez met 6-1 6-2 de baas. Doordat Haase zijn opwachting maakte, is hij nu alleen recordhouder als het gaat om het aantal gespeelde Daviscup-ontmoetingen: 28.

Haase deelde het record voorafgaand aan dit weekend nog met captain Paul Haarhuis, die in 27 confrontaties uitkwam in het landentoernooi.

Al in 2006 maakte Haase zijn debuut in het Nederlands Daviscup-team, dat zestien jaar geleden met 4-1 verloor van Tsjechiƫ. Hij won in het landentoernooi 42 wedstrijden en verloor er 25.

In de ontmoeting met Canada vervulde Haase, afgezakt naar plek 255 op de wereldranglijst, een bijrol. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor namen de singles voor hun rekening. Het duel met Diez was alleen voor de statistieken.