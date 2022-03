Verstappen benadrukt: ik ben verdiende wereldkampioen

Max Verstappen vindt dat hij de verdiende wereldkampioen is in de Formule 1, ondanks commotie rond de gedenkwaardige slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Uit onlangs opgedoken radioverkeer bleek dat wedstrijdleider Michael Masi min of meer gehoor gaf aan een verzoek van Red Bull, waarna nog een laatste raceronde volgde waarin Verstappen de Brit Lewis Hamilton passeerde en de wereldtitel veroverde.

“Ik begrijp dat Hamilton overstuur en ongelukkig was met de situatie. Ik had zo ook het WK niet willen verliezen. Maar als je het seizoen in zijn geheel bekijkt, dan ben ik de terechte wereldkampioen. De statistieken laten dan ook zien”, zei de 24-jarige in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag. “Ik had de titelrace al veel eerder had kunnen beslissen. Als mijn band niet was ontploft tijdens de race in Bakoe, was ik al zeker geweest van de titel voor Abu Dhabi en was de laatste race zinloos geweest”, aldus Verstappen, die deze week zijn contract bij de renstal van Red Bull met vijf jaar verlengde tot en met 2028.

Verstappen denkt af en toe terug aan de bizarre finale, waarin Hamilton op weg leek naar zijn achtste titel, maar zijn riante voorsprong zag slinken toen vijf ronden voor het einde de safetycar op de baan kwam. ‘̈’Het is ook moeilijk om dat niet te doen als mensen er de hele tijd over praten. Er zijn nog steeds verhitte discussies over die ontknoping. Het kan mij eerlijk gezegd helemaal niets schelen. Het was een gek seizoen met een gekke finale. Natuurlijk probeert de verliezende partij te wijzen op onrechtvaardigheid, maar voor mij is de titel niets minder waard. Ik heb de titel verdiend.”