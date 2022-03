Wielrenner Roglic wil ‘iets rechtzetten’ in Parijs-Nice

Primoz Roglic heeft iets recht te zetten in Parijs-Nice. Dat zegt ploegleider Grischa Niermann van de zeven wielrenners die namens de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma zondag aan de start verschijnen in de Franse etappekoers. De Sloveen won vorig jaar drie etappes en leek op weg naar de eindzege, maar door een val in de laatste etappe verspeelde hij alsnog de leiderstrui.

“Met Primoz gaan we voor een goed klassement. We hebben een sterke selectie die hem zo goed mogelijk gaat bijstaan”, zegt Niermann. “Op papier zou je kunnen zeggen dat we elke dag mee kunnen doen om dagsucces, maar we moeten keuzes gaan maken als we voor het klassement willen gaan. We hebben nog iets recht te zetten in Parijs-Nice.”

Wout van Aert, Rohan Dennis, Steven Kruijswijk, Mike Teunissen, Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte zijn de andere zes renners. De Belg Van Aert maakte vorige week al indruk met de zege in de Omloop Het Nieuwsblad.

Dennis kroonde zich vorige maand tot Australisch kampioen tijdrijden. “Rohan gaat een belangrijke helper zijn tijdens deze wedstrijd. Het wordt zijn eerste wedstrijd met ons in ploegverband. We nemen hem mee in onze manier van werken, zodat hij helemaal onderdeel van de ploeg wordt. Op de dag van de tijdrit heeft hij ook nog een kans om voor eigen succes te gaan”, aldus Niermann over de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden.

Parijs-Nice duurt van 6 tot en met 13 maart. De ‘Koers naar de Zon’ begint dit jaar met een drietal overwegend vlakke etappes, gevolgd door een tijdrit op dag vier. In de tweede helft van de rittenkoers staan de bergetappes op het menu.