Amerikaanse honkbalcompetitie MLB wil tijdklok voor werpers

De Amerikaanse honkbalcompetitie MLB overweegt een tijdklok voor de werpers in te voeren om de duur van de wedstrijden te verkorten. Dat meldt de sportzender ESPN. Het gaat om 14 seconden bij lege honken en 19 seconden als een of meer honken zijn bezet. Experimenten in een lagere divisie hebben uitgewezen dat met een tijdklok wedstrijden gemiddeld 21 minuten korter duren.

De MLB ziet graag dat de wedstrijden in iets hoger tempo worden afgewerkt. Ze namen in 2021 gemiddeld 3 uur, 10 minuten en 7 seconden in beslag. Dat is 20 minuten langer dan zo’n tien jaar geleden. Het invoeren van een tijdblok waarbinnen een pitcher de bal moet werpen is een heikel onderwerp. Het is een van de knelpunten in de moeizame onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst die momenteel worden gevoerd tussen de eigenaren van de clubs en de spelersvakbond.

In het verleden hebben veel honkballers zich uitgesproken tegen een tijdklok.