Bastianini verrast met zege in openingsrace MotoGP

De Italiaan Enea Bastianini heeft heel verrassend de openingsrace van dit seizoen in de MotoGP gewonnen. De 24-jarige coureur was op zijn Ducati de snelste in de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail. Bastianini, de wereldkampioen van 2020 in de Moto2, boekte zijn eerste grandprixzege in de koningsklasse.

De Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) passeerde de meet als tweede en de Spanjaard Pol Espargaro (Honda) eindigde als derde. Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez (Honda) werd vijfde. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), die vorig jaar de wereldtitel veroverde, kon zich niet mengen in de strijd vooraan en kwam pas als negende over de finish.

De Spanjaard Jorge Martin (Ducati) startte de race in Losail van poleposition, maar hij haalde het einde niet na een crash met de Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati).

In de garagebox van het team van winnaar Bastianini vielen dikke tranen van vreugde. De gedachten waren bij Fausto Gresini, de oprichter van het team die vorig jaar overleed na een besmetting met het coronavirus. Zijn aanwezige echtgenote en teameigenaar Nadia Padovani huilde mee. “Ik kan van emotie bijna niet praten”, zei Bastianini. “Ik wil deze overwinning opdragen aan Fausto, omdat hij mij vanuit de hemel heel veel gemotiveerd heeft.”