De Jong en Schouten houden achterstand op Takagi beperkt op WK

Schaatssters Antoinette de Jong en Irene Schouten hebben op de WK allround in het Noorse Hamar hun achterstand op de Japanse Miho Takagi weten te beperken op de 1500 meter. Takagi won in 1.55,03. Antoinette de Jong werd tweede in 1.55,18. Schouten werd vijfde in 1.56,42.

De Jong staat in het klassement tweede op 2,45 seconden van Takagi. Met een sterke 5000 meter kan de Europees kampioene allround de Japanse passeren.

Voor de afsluitende 5000 meter heeft Schouten als nummer 3 een achterstand van 6,08 seconden op Takagi. De Japanse is geen specialiste op de langste afstand bij de vrouwen. Schouten, de regerend olympisch en wereldkampioene op de 5000 meter, is dat wel.

Merel Conijn eindigde met een persoonlijk record van 1.56,24 als vierde op de 1500 meter. In het klassement staat de Nederlands allroundkampioene zesde.

Schouten reed in de laatste rit tegen Takagi, die op de Spelen nog zilver pakte achter de in Noorwegen afwezige titelhoudster Ireen Wüst. De Japanse startte veel sneller en kruiste voorlangs bij Schouten. Met een iets snellere slotronde, hield die het verlies echter beperkt tot minder dan anderhalve seconde.

De Jong had in de rit daarvoor afgerekend met Nana Takagi. De Nederlandse die op de Spelen van Beijing nog brons pakte op de 1500 meter, ging ook hard van start, maar zag de rondetijden in de laatste twee ronden oplopen. Ze kwam tot precies dezelfde tijd als de regerend wereldkampioene op de 1500 meter, de Noorse Ragne Wiklund, die in het klassement klom naar de vierde plaats.