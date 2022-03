Golfer Besseling in middenmoot Kenia Open

De Nederlandse golfer Wil Besseling is in het Kenia Open, onderdeel van DP World Tour, in de middenmoot geƫindigd. Door een slotronde van 68 slagen, drie onder par, vond hij zijn naam in de eindrangschikking terug op de gedeelde veertigste plaats met een totaal van 280 slagen (-4).

De hoofdprijs was voor de Chinees Wu Ashun. Hij breidde door een 65’er zijn voorsprong op drie naaste concurrenten uit tot vier slagen. Wu kwam uit op 268 (-16).

Naast Besseling deden ook Darius van Driel, Joost Luiten en Daan Huizing mee in Nairobi. Zij haalden de cut niet.