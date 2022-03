Internationale judobond zet president Poetin uit alle functies

De Internationale judofederatie IJF heeft de Russische president Vladimir Poetin verwijderd uit alle posities die hij innam binnen de bond. De bond maakte dat bekend, nadat Poetin eerder vorige week al was geschorst als erevoorzitter en ambassadeur van de IJF, vanwege de inval van Rusland in Oekraïne.

Ook de Russische miljardair Arkady Rotenberg, die zitting had in het uitvoerend bestuur van de judofederatie, is met onmiddellijke ingang uit zijn functie gezet. Rotenberg is nog de vice-voorzitter van de Russische judobond.

De internationale judofederaties IJF en EJU verklaarden eerder dat judoka’s uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag aan toernooien mogen deelnemen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF weren sporters uit Rusland en Belarus wel van sportevenementen, ook onder neutrale vlag.