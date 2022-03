Kipchoge wint marathon Tokio in vierde tijd ooit

De Keniaanse atleet Eliud Kipchoge heeft de marathon van Tokio gewonnen in de vierde tijd ooit gelopen. De 37-jarige Kipchoge bleef in de Japanse hoofdstad met 2.02.40 iets meer dan een minuut boven zijn eigen wereldrecord (2.01.39). Die tijd had nog iets sneller kunnen zijn als de kopgroep met daarin Kipchoge na 10 kilometer niet een verkeerde afslag had genomen. Dat foutje kostte de lopers zo’n 10 seconden.

Bij de vrouwen zegevierde ook de houdster van het wereldrecord, Brigid Kosgei. De 28-jarige Keniaanse won in 2.16.02, bijna 2 minuten boven haar wereldrecord (2.14.04).

Kipchoge deed voor het eerst mee aan de marathon van Tokio. Vorig jaar prolongeerde de Keniaan op de Spelen van Tokio zijn olympische titel op de klassieker over 42,195 kilometer, maar die werd toen in Sapporo gelopen.

De marathon van Tokio behoort tot de zes ‘majors’. Kipchoge heeft er daar nu vier van gewonnen: vier keer Londen, drie keer Berlijn, en één keer Chicago en Tokio. De marathons van Boston en New York ontbreken nog op de erelijst van de Keniaan, die nu drie van de vier beste tijden ooit gelopen op de marathon op zijn naam heeft staan. De Ethiopiër Kenenisa Bekele staat met 2.01.41 op de tweede plaats van de ranglijst aller tijden. Kipchoge wil in ieder geval doorgaan tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs en hoopt in de tussenliggende tijd ook de twee ontbrekende majors toe te voegen aan zijn erelijst.

“Na het prolongeren van mijn olympische titel in Japan keerde ik nu terug naar Tokio om een sterke race te lopen. En dit bedoel ik daarmee: een tijd in de 2.02 en een nieuw parcoursrecord”, zei Kipchoge, die zijn zegetocht door de Japanse hoofdstad aangreep om voor vrede in de wereld te pleiten. “Ik wil dat deze wereld verenigd is. Als er verschillen zijn, dan moeten we elkaar ontmoeten en met elkaar praten, niet vechten. Ik hoop met mijn overwinning positiviteit in de wereld te brengen.”

Afgelopen jaar ging de marathon van Tokio niet door vanwege de coronapandemie. De wedstrijd werd in eerste instantie verplaatst van maart naar oktober, maar ook toen achtte de organisatie het onverantwoord om de marathon te houden.