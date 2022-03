Nederland ook op tweede dag Paralympische Spelen zonder medailles

Nederland heeft ook op de tweede dag van de Paralympische Spelen in China geen medailles kunnen pakken. De vijf alpineskiërs uit TeamNL kwamen in actie op de super-G, maar ze eindigden allemaal naast het podium. Het lukte ze een dag eerder ook niet om een medaille te pakken op de afdaling in Yanqing.

Barbara van Bergen kwam het dichtste in de buurt van een plak. De 43-jarige zitskiester eindigde als vierde, wel ruim 4 seconden achter het brons. De eerste drie zaten binnen 0,58 seconde van elkaar. Van Bergen deed als rolstoelbasketbalster al drie keer mee aan de Paralympische Zomerspelen.

Bij de mannen moest Jeroen Kampschreur, die bij de WK van 2019 vijf keer goud pakte, genoegen nemen met de vijfde plaats. De 22-jarige zitskiër gaf 2,56 seconden toe op de Noorse winnaar Jesper Pedersen. Niels de Langen eindigde als zesde, Floris Meijer werd zevende. Bij het staand skiën eindigde Jeffrey Stuut op de elfde plaats.