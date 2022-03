Noorse skiër Kilde wint wereldbeker op super-G

De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft een kleine kristallen bol veroverd als winnaar van het wereldbekerklassement van de super-G. De 29-jarige Kilde schreef voor eigen publiek in Kvitfjell de voorlaatste wereldbekerwedstrijd van dit nummer op zijn naam. Met nog één wedstrijd in Courchevel/Méribel op het programma, is de Noor in het klassement niet meer te achterhalen.

Kilde pakte afgelopen maand op de Olympische Spelen brons op de super-G. Het goud ging in China naar de Oostenrijker Matthias Mayer, die in Kvitfjell genoegen moest nemen met de derde plaats. Het verschil met Kilde was slechts 0,12 seconde. De Canadees James Crawford eindigde op 0,07 als tweede.

In het algemene wereldbekerklassement verkleinde Kilde zijn achterstand op leider Marco Odermatt. De Zwitser heeft nog 189 punten voorsprong. De winnaar van de algemene wereldbeker ontvangt een grote kristallen bol, de winnaars per onderdeel een kleine versie daarvan. Kilde won in 2020 het algemeen klassement.