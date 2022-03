Oekraïense Jastremska verliest finale tennistoernooi Lyon

Dajana Jastremska is er zondag niet in geslaagd het WTA-toernooi van Lyon op haar naam te brengen. De 21-jarige Oekraïense tennisster moest aan het eind van een voor haar bizarre week door het oorlogsgeweld in haar vaderland haar meerdere erkennen in Zhang Shuai. De Chinese had daarvoor wel drie sets nodig: 3-6 6-3 6-4.

Jastremska vluchtte na de Russische invasie met haar zus vanuit de zuidelijke havenstad Odessa naar Roemenië om vervolgens door te reizen naar Frankrijk. De Oekraïense heeft tot dusver drie WTA-titels veroverd. De vierde was haar niet gegund. In de finale kwam ze fysiek en mogelijk ook mentaal iets tekort.