Roest: de vorm was niet goed genoeg voor wereldtitel allround

Patrick Roest moest tijdens het WK allround in het Noorse Hamar buigen voor de Zweed Nils van der Poel en greep naast zijn vierde wereldtitel. “Ik heb eigenlijk een slecht allroundtoernooi gereden. Elke afstand was niet goed genoeg”, zei Roest bij de NOS. “De vorm is gewoon niet goed genoeg.”

De 26-jarige schaatser uit Lekkerkerk was naar Noorwegen gekomen om zijn titel te verdedigen, maar was niet meer topfit. “Ik voel me al het hele weekend niet 100 procent en ben vrij moe. Ik had nog een beetje hoop, omdat ik ruim 20 seconden voor stond, maar na acht rondjes wist ik eigenlijk al dat ik strijdend ten onder zou gaan.”

Roest gaf desgevraagd toe dat de coronabesmettingen in de ploeg in aanloop naar de WK niet hadden geholpen. Eerst testte Marcel Bosker positief. Die kon pas op het laatste moment afreizen naar Hamar, waar hij na drie afstanden achtste stond. Op de 10 kilometer ging Bosker niet meer van start. Zaterdag testte Beau Snellink ook positief en kon niet deelnemen. “Ik was ook bang corona te krijgen, maar had het steeds niet”, zei Roest over de testen. “Je zit er wel mee in je hoofd en ik voelde me niet 100 procent. Dan is het niet goed genoeg om Van der Poel te kunnen verslaan.