Schaatser Roest moet wereldtitel allround laten aan Van der Poel

Schaatser Patrick Roest heeft de wereldtitel allround moeten laten aan zijn rivaal Nils van der Poel. De 26-jarige titelverdediger uit Lekkerkerk kon op de afsluitende 10 kilometer niet tippen aan de toptijd van 12.41,56 van de Zweed en verspeelde de voorsprong die hij na drie afstanden had. Na drie keer goud op rij moet Roest genoegen nemen met zilver.

Van der Poel kwam in de voorlaatste rit tot een dik baanrecord van 12.41,56, waarmee hij de oude toptijd van Sven Kramer uit 2009 uit de boeken reed. Roest mocht 21,72 seconden op die tijd toegeven. De titelverdediger begon goed, maar gaf halverwege de 10 kilometer bijna een seconde per ronde toe op het schema van de Zweed. In de laatste ronden stortte Roest in, waar Van der Poel steeds sneller was gaan schaatsen. Hij kwam tot de vijfde tijd van 13.26,08.

Roest won de mondiale allroundtitels in 2018, 2019 en 2020. Voor Van der Poel, die eerder deze week nog eens meldde dat hij na dit seizoen stopt met het schaatsen van wedstrijden, is het de eerste wereldtitel allround. Hij veroverde op de Olympische Spelen van Beijing vorig maand goud op de 5000 en 10.000 meter. Toen eindigde Roest ook twee keer als tweede.

Roest had een goede uitgangssituatie, maar kon al snel niet de rondetijden rijden om op een eindtijd onder de 13.03,28 uit te komen. Onder die tijd moest hij blijven om zijn vierde wereldtitel te pakken. Dat lukte niet, waardoor er net als in 2017 zilver voor hem was. Het brons was voor de Belg Bart Swings.

Voor Van der Poel was het pas de derde keer dat hij meedeed aan de WK allround. De 25-jarige Zweed verbeterde zichzelf op de 500 meter zaterdag en klom zaterdag met een goede 5000 meter naar de tweede plek. Hoewel hij met de tiende plaats op de 1500 meter zijn achterstand op Roest flink had zien oplopen, ging hij er vol voor op ‘zijn’ 10 kilometer. Halverwege de 10 kilometer van Roest kon Van der Poel zijn feestje vieren.

“Ik had nooit gedacht dat ik een van die jongens zou zijn die wereldkampioen allround kon worden”, zei Van der Poel na afloop bij de NOS. “Ik ben heel emotioneel, mijn vader en zus zitten hier in het publiek vandaag. Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren.”

Van der Poel dacht dat de instorting bij zijn concurrent Roest kwam door de vermoeidheid van het hele toernooi. “Dat is een kwestie van herstel, denk ik. Het is een zware dag en hij had die drie afstanden in de benen.” Zelf zei de Zweed na zijn titel dat hij de vermoeidheid door alle adrenaline niet kon voelen.