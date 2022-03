Schouten blij dat ze eindelijk een titel met familie kon vieren

Schaatsster Irene Schouten kon na het behalen van de wereldtitel allround in Noorwegen eindelijk de overwinning vieren met haar vriend en familie. Al had ze dat vooraf niet verwacht. “Ik had voor de Spelen tegen hen gezegd dat ze ook naar Hamar konden komen, maar ik had niet verwacht dat ik ze hier als kampioen kon omhelzen”, zei de wereldkampioene bij de NOS. “Dat is toch het mooiste, dat met hen te delen.”

Schouten moest op de tweede dag van het allroundtoernooi in het Vikingskipet in Hamar diep gaan om te titel veroveren. “Ik was tijdens mijn 1500 meter heel erg bezig met mijn tegenstandster Miho Takagi. Ik reed heel verkrampt en kwam helemaal kapot over de finish. Ik dacht nog, hoe ga ik die 5 kilometer overleven?”

De afsluitende 5000 meter ging volgens haar ook niet gemakkelijk. “Ik vond het geen goede rit en had moeite om rondjes 32,5 te rijden. Ik ben blijven vechten, want ik wilde die titel zo graag”, zei de schaatsster die vorige maand op de Olympische Spelen drie keer goud veroverde.