Tweede profzege Belg De Lie (19) in wielerkoers GP Monseré

De Belgische wielrenner Arnaud De Lie heeft de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré gewonnen. Voor de pas 19-jarige renner van Lotto-Soudal was het al zijn tweede overwinning van het seizoen. Eind januari was hij de beste in de Trofeo Playa de Palma – Palma.

De Lie was in Roeselare in de sprint na ruim 203 kilometer de snelste voor zijn landgenoot Dries De Bondt en de Fransman Hugo Hofstetter.

De laatste aanvaller, de Belg Ludovic Robeet, werd ruim anderhalve kilometer voor de streep ingelopen door het jagende peloton.