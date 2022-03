Van der Poel pas vierde Zweedse wereldkampioen allround

Schaatser Nils van der Poel is pas de vierde Zweed die wereldkampioen allround is geworden. Hij is de eerste niet-Nederlandse wereldkampioen allround sinds de Rus Ivan Skobrev in 2011. Daarna won Sven Kramer vijf keer, Koen Verweij een keer en Patrick Roest drie keer de titel. In Hamar hield Van der Poel Roest zondag af van een vierde wereldtitel op rij.

De laatste Zweedse wereldkampioen allround voor Van der Poel was Göran Claeson. Die pakte in 1973 de titel in Deventer vóór Sten Stensen uit Noorwegen en Piet Kleine. Sigvard Ericsson was in 1955 de eerste Zweedse wereldkampioen. Daarna won Jonny Nilsson in 1963 nog de titel.

Van der Poel trad afgelopen maand in de voetsporen van zijn landgenoot Thomas Gustafson door op de Olympische Spelen van Beijing de 5000 en 10.000 meter te winnen. Gustafson deed dat op de Spelen van 1988 in Calgary, nadat hij in 1984 ook al de olympische 5000 meter had gewonnen. Op de WK allround kwam Gustafson echter nooit verder dan zilver in 1983.