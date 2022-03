Wielrenner Bouwman vervangt Benoot bij Jumbo-Visma in Tirreno

Wielrenner Koen Bouwman staat maandag aan de start van Tirreno-Adriatico. De 28-jarige Nederlander vervangt de Belg Tiesj Benoot in de selectie van Jumbo-Visma. Benoot ging zaterdag onderuit in Strade Bianche en liep daarbij onder meer een wond aan zijn linkerknie op. De Belg had ook veel last van zijn rug.

De teamleiding van Jumbo-Visma wees Bouwman aan als vervanger. Hij eindigde in Strade Bianche op de 45e plaats, ruim 8 minuten na de Sloveense winnaar Tadej Pogacar. De rest van de ploeg voor de Tirreno bestaat uit Jos van Emden, Olav Kooij, de Deen Jonas Vingegaard, de Amerikaan Sepp Kuss, Edoardo Affini uit Italiƫ en de Belg Tosh Van der Sande.

De Italiaanse etappekoers begint met een individuele tijdrit over bijna 14 kilometer door Lido di Camaiore. De Tirreno eindigt volgende week zondag.