Formule 1 ook de komende jaren op circuit van Imola

Imola blijft ook de komende jaren deel uitmaken van de kalender van de Formule 1. De leiding van de belangrijkste raceklasse voor auto’s bereikte daar maandag een akkoord over met de Italianen.

Imola, een stad in de regio Emilia-Romagna, organiseerde in 1980 voor het eerst een race in de Formule 1. Tot 2006 waren er 27 wedstrijden. Imola keerde in 2020 terug in het wedstrijdschema en nu is afgesproken tot zeker 2025 op het circuit te blijven racen.

“Het circuit is iconisch en maakt deel uit van de geschiedenis van onze sport. De organisatoren hebben fantastisch werk geleverd door twee races te organiseren tijdens de coronapandemie”, aldus directeur Stefano Domenicali van de Formule 1.