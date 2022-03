Jakobsen klopt Van Aert in Parijs-Nice

Fabio Jakobsen heeft maandag de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Nederlandse sprinter van Quick-Step – Alpha Vinyl was de snelste van een eerste groep voor de Belg Wout van Aert.

De rit, grotendeels vlak, ging van Auffargis naar Orléans over ruim 159 kilometer. De oostenwind zorgde voor een onrustig verloop met veel valpartijen. Het peloton dat finishplaats Orléans bereikte was sterk uitgedund. Het was al de zesde overwinning van dit jaar voor Jakobsen. De leiderstrui bleef in handen van de Fransman Christophe Laporte van de ploeg Jumbo-Visma, die als derde finishte.

Tot de slachtoffers van valpartijen behoorden Van Aert, Niks Eekhoff en Steven Kruijswijk. Eekhoff was er het slechtst aan toe, de renner van Team DSM moest opgeven.

Het was met name de ploeg Quick-Step die het spel met de wind perfect speelde. Met de Fransman Florian Sénéchal, de Tsjech Zdenek Stybar en de Belg Yves Lampaert had Jakobsen (25) drie ploeggenoten mee in het eerste peloton dat uit zo’n veertig renners bestond. “Wij houden van ‘waaiers’, we waren zeer gemotiveerd om ons plan hier uit te voeren”, vertelde Jakobsen, die zondag nog niet opgewassen was tegen een collectieve aanval van de ploeg Jumbo-Visma. “Die rit was te zwaar, maar het zijn de eerste dagen in Parijs-Nice waarin ik het moet doen. Jumbo was ook vandaag weer sterk. Ik ben blij dat het nu wel gelukt is.”

Lampaert had in de slotkilometer lang de leiding, werd afgelost door Sénéchal die volgens Jakobsen iets te lang wachtte met het aangaan van de sprint. “Maar ik kon naar het wiel van Van Aert springen en hem passeren. Mooi dat het gelukt is”, zei Jakobsen, die al ritten won in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve en vorige week nog de beste was in de eendaagse koers Kuurne-Brussel-Kuurne. “Maar onze teambaas zegt: wat we gehad hebben was het aperitief. Hier begint het echte werk.”

Dinsdag volgt een rit met onderweg drie hellinkjes, de laatste op ruim 15 kilometer voor de finish in Dun-le-Palestel.