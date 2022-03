NOC*NSF gaat met bonden in gesprek over hulp sporters Oekraïne

NOC*NSF gaat de komende dagen met de sportbonden in gesprek over mogelijke betrokkenheid bij de opvang van uit Oekraïne gevluchte sporters. Dat laat de sportkoepel weten naar aanleiding van de ontwikkelingen in het oorlogsgebied. “Er wordt naar gekeken. Maar op dit moment kunnen we daar nog niets concreets over melden”, aldus een woordvoerder van NOC*NSF.

Ondanks de Russische inval in Oekraïne nemen atleten uit het land wel deel aan de Paralympics, die momenteel in Beijing worden gehouden. Ook Nederland is daar van de partij.