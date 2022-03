Oekraïense sportheld Boebka vraagt sportwereld om steun

De Oekraïense sportheld Sergei Boebka heeft de internationale sportwereld om steun gevraagd voor zijn landgenoten, die zwaar zijn getroffen door de Russische inval in hun land. De voormalig olympisch kampioen polsstokhoogspringen wil vooral “essentiële goederen” voor de Oekraïners die hun huis hebben verlaten en op de vlucht zijn.

Boebka zei dat hij al zijn internationale connecties zou gebruiken om “zijn land te verdedigen”. In een open brief deed hij de oproep tot hulp. “Sta mij toe in deze moeilijke tijd van oorlog een beroep op jullie te doen voor mijn land”, schreef de oud-atleet. “Het is een zeer moeilijke tijd voor ons. We hebben ieders steun nodig als nooit tevoren.”