Ook internationale handbalbond sluit Russen en Belarussen uit

De internationale handbalfederatie IHF is de volgende sportbond die maatregelen heeft genomen tegen Rusland en Belarus. De IHF schorst met onmiddellijke ingang alle teams, officials, scheidsrechters en experts uit beide landen voor alle toernooien en andere evenementen. Daarmee worden de eerder door de Europese bond EHF gedane uitsluitingen nu wereldwijd van kracht.

“De IHF veroordeelt de invasie door Rusland van Oekraïne ten zeerste en spreekt haar steun en solidariteit uit aan iedereen die door deze oorlogssituatie is getroffen”, meldt de federatie op haar website. Het gevolg is onder meer dat Russische teams ontbreken op twee junioren-WK’s en op het WK beachhandbal, toernooien waarvoor Rusland zich gekwalificeerd had. Het besluit is in navolging van een dringend advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).